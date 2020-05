Confinement en noir et blanc

A propos de réflexions nées du confinement.

Le confinement lié à la pandémie de coronavirus, aujourd’hui allégé, a été plus ou moins bien vécu, selon les sensibilités. Car, contrairement aux vacances durant lesquelles l’esprit se libère, la mesure n’a de loin pas apaisé le mental. Elle a aiguisé la réflexion chez beaucoup de personnes, via une observation plus perspicace des comportements individuels ou collectifs, une écoute plus attentive des uns et des autres, par médias interposés, la lecture assidue de la bonne presse La Gruyère et à l’opposé un jugement très sévère des titres et avis partisans.

A ce propos, citons une publication de l’UDC, sur Teletext, exigeant la levée immédiate des restrictions imposées par le Conseil fédéral, entre autres, le redémarrage de l’outil économique,…