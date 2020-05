Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DÈS AUJOURD’HUI, il est autorisé de se réunir à 30 personnes, soit 29 emmerdeurs et un misanthrope (ça marche aussi dans l’autre sens: un emmerdeur pour 29 philanthropes).

LES RÉUNIONS DE FAMILLE sont également à nouveau permises: c’était trop beau pour durer, ce confinement.

OUF! LES MARIAGES SONT ENFIN AUTORISÉS, à condition de ne pas compter plus de 300 invités. Quand est-ce la dernière fois que j’ai assisté à un mariage de plus de 300 invités? Harry et Meghan, à la télévision.

ET LE MEILLEUR SE FAIT ENCORE ATTENDRE quelques jours: ouverture des piscines dans une semaine. Une bonne nouvelle de plus sur le front sanitaire: les mycoses, on maîtrise.

DANIEL KOCH, MONSIEUR COVID-19, va enfin pouvoir prendre sa retraite. Et nous, nous pouvons enfin espérer que Berset…