Des masques pour les commerçants

Depuis le début du déconfinement, le masque de protection est un bien recherché par les commerçants et PME notamment. Et il s’avère parfois difficile d’en obtenir à un prix correct. Pour répondre à cette problématique, le Parti libéral-radical de Bulle-La Tour a commandé 2000 masques, indique-t-il dans un communiqué. Il procédera ainsi à «une distribution gratuite» aux artisans, commerçants et entreprises de Bulle et La Tour-de-Trême. Le PLR invite les sociétés intéressées à s’annoncer directement à l’adresse info@plr-bulle.ch, afin d’organiser et coordonner la remise des masques («entre 25 et 50 selon la taille de la société», précise le communiqué).