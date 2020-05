Distance sociale pour les nuls

Farces & grimaces

PAR DOMINIQUE MEYLAN

SHOPPING. Depuis peu, une bande de scotch colorée est apparue devant la chambre des enfants. C’est pour empêcher les malades du coronavirus d’entrer, m’informe-t-on. Qu’ils soient avertis! Ce dispositif est certainement inspiré de notre seule et unique visite dans un magasin pour acheter des bottes de pluie (la semaine dernière, quand il pleuvait encore). Le plus grand a les orteils recroquevillés et le plus petit déplore des fuites, tout cela serait, semble-t-il, très désagréable selon les témoignages recueillis après une balade ponctuée de sauts dans les gouilles. Sans solution pour confier les deux garnements, je me suis résolue à les prendre sous le bras pour les emmener dans le palais de leurs rêves, un magasin!

Bilan: on va encore attendre un…