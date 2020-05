Elles ont libéré leur poitrine

Nombreuses sont les femmes qui ont, durant le confinement, libéré leur poitrine du soutien-gorge. Quelques-unes nous racontent ici le confort apprécié et leurs nouvelles réflexions, menées sur l’injonction d’en porter.

PRISKA RAUBER

« Ma poitrine ballotte de bonheur! Depuis le début du confinement, je ne porte plus de soutien-gorge. Du tout.» Comme Mathilde, 45 ans, elles sont nombreuses, ces femmes qui profitent des conséquences de la crise sanitaire pour vivre seins libres. Pour cesser d’entraver leur poitrine avec des armatures, des push-up et des bretelles saucissonnantes. Et c’est un confort (re) trouvé auquel elles ont pris goût. «Depuis le confinement, je n’en ai jamais remis», confie Marie. La quinquagénaire sort pourtant faire des courses, mais free boobs désormais.

«Quel…