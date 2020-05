SEMSALES

Esther Gothuey est décédée subitement d’un malaise cardiaque dimanche 24 mai à son domicile.

Née le 27 octobre 1950, elle est le troisième enfant de Béat et Imelda Perrin. Dès sa plus jeune enfance, elle a participé aux travaux de la ferme, notamment en amenant le lait à la laiterie, à l’époque avec une carriole tirée par un chien. Couturière, elle a travaillé dans une entreprise du village et a fait la connaissance de Michel Gothuey, qu’elle a épousé en 1971.

De leur union est né Patrick en 1972, juste avant qu’ils ne s’installent définitivement à Semsales. Puis la famille s’est agrandie avec Janique en 1974 et Alain en 1979.

Esther a fait face à des épreuves avec tout d’abord la perte de son frère François qui l’a beaucoup affectée. Plus tard, c’est son papa qui disparaissait,…