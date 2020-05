Face aux mesures, ils renoncent à ouvrir

Plusieurs bars et tea-rooms ont décidé de ne pas rouvrir ce lundi. En cause: des restrictions trop astreignantes pour espérer une rentabilité. Se pose la question du maintien des RHT dans ces conditions.

CLAIRE PASQUIER

RÉOUVERTURE. «S’il faut rouvrir pour faire le flic tout le jour et ne pas être rentable, non merci.» Gérant du tea-room La Potinière, à Bulle, Carlos Pena attend comme certains de ses confrères que les mesures exigées par la Confédération s’allègent pour accueillir de nouveau les clients. «La règle la plus aberrante est celle qui exige d’arriver en même temps.» Dans son établissement bullois, les habitués arrivent souvent au comptegoutte à l’heure de l’apéro pour s’installer avec leurs amis.

Le constat est identique à L’Indus: «Le charme de notre bar, c’est ces groupes…