Gervais très acide et pas si petit

Le cinéma en VOD fait souffrir le cinéma tout court: regrettable. Mais la video on demand, c’est vachement chouette. Grâce à elle, on peut mourir de rire avec Ricky Gervais.

Avant cette histoire de Covid, le cinéma en VOD montait déjà en flèche. Pendant cette histoire de Covid, on voit de plus en plus de gens s’y mettre. Dans l’état où se trouvent les salles de cinéma, on peut se demander si Netflix, Amazon et Disney ne vont pas finir par les supplanter.

N’empêche que la vidéo à la demande, c’est vachement bien! Presque tout pour presque rien, n’importe quand, n’importe comment: plus 2020, tu meurs. Des films, des séries, des documentaires et du stand-up comedy premier choix. La crème de la crème en VO sous-titrée que même les meringues de chez Angélo peuvent aller se rhabiller.

Dave…