Gros ouf de soulagement, le sport reprend ses droits

Le sport cantonal dans son ensemble est soulagé. Dès le 6 juin, les entraînements et les manifestations sportives jusqu’à 300 personnes seront autorisés. Tour d’horizon avec la natation, le football, la boxe et le tennis.

MAXIME SCHWEIZER

REPRISE. Le monde du sport a crié victoire mercredi à la suite de l’annonce du Conseil fédéral. Ministre de la Santé, Alain Berset a confirmé la reprise des entraînements et l’autorisation des manifestations sportives jusqu’à 300 personnes depuis le 6 juin. Les compétitions de lutte, de boxe et de judo devront patienter jusqu’au 6 juillet. Présidents et responsables d’établissements ou d’associations ont deux mots à la bouche: soulagement et joie. Toutefois, ils ne pourront pas faire comme bon leur semble. Les règles d’hygiène ainsi qu’un plan de…