Harry Potter et la Coupe de feu

TF1, MARDI, À 21 H 05



Alors que la Coupe du monde de quidditch bat son plein devant Harry Potter, et ses inséparables Ron et Hermione, les terrifiants Mangemorts surgissent brusquement pour annoncer l’arrivée imminente du redoutable et maléfique Lord Voldemort. Celui-ci, affaibli et privé de ses pouvoirs maléfiques depuis treize années alors qu’il voulait éliminer Harry dans son berceau, prépare son retour et sa vengeance… Le jeune apprenti sorcier, perturbé par un cauchemar récurrent dans lequel apparaît Barry Croupton Junior, le fils du ministre, est étrangement désigné par la Coupe de Feu pour prendre part au fameux tournoi des Trois Sorciers organisé cette année-là à Poudlard. Pourtant, seuls les plus de 17 ans sont autorisés à participer à cette compétition. D’ailleurs, les…