Après avoir lutté de toutes ses forces contre la maladie, Henri Kolly s’en est allé, le 5 mai, alors qu’il cheminait dans sa 80e année. Un dernier adieu a eu lieu à Marly, dans l’intimité de la famille.

Henri est né à Treyvaux le 11 octobre 1940 dans la famille de Marcel et Louise Kolly Fasel. Il était le troisième enfant d’une famille de six: Jean-Marie, Marius, Henri, Michel, Marie-Berthe et Noëlla.

Henri a grandi avec ses frères et sœurs à Treyvaux, au sein de la ferme familiale. Après avoir fini ses écoles, il a eu la joie de remplacer un armailli à la montagne du Jansegg, à Bellegarde. Cette aventure lui laissa de merveilleux souvenirs.

Henri s’engagea par la suite comme employé postal à Genève, où il resta trois ans. De retour dans sa région, il trouva un travail à Polytype,…