Ils doivent refuser du monde et leur chiffre d’affaires chute

PAR VALENTIN CASTELLA

SOIRÉES. Vendredi soir de mai, 22 h. En temps normal, les terrasses bulloises sont bondées, les gens sont debout, discutent, rient, boivent un verre, puis deux. On se bouscule au bar pour commander une tournée, on croise un copain, à qui on sert la main en lui demandant s’il veut une bière lui aussi.

Sauf qu’en 2020, la situation a changé. Covid-19 oblige, les établissements publics sont contraints de prendre des mesures de sécurité. Les règles sont strictes: tout le monde assis à des tables regroupant quatre personnes au maximum, le tout en respectant une distance de deux mètres.

«Encourageant»

Inévitablement, l’ambiance n’est plus la même que l’année dernière à la même époque. L’euphorie n’est pas au rendezvous. On se méfie un peu du voisin, on observe le comportement…