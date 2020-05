Jean-Jacques Goldman de l’intérieur

FRANCE3, VENDREDI, À 21 H 05

Treize ans que le chanteur Jean-Jacques

Goldman s’est retiré du monde de la musique; une absence qui ne passe pas inaperçue dans la variété francophone.

Au firmament de sa carrière, il y a plus d’une décennie, Jean-Jacques Goldman se retire de la scène pour redevenir un citoyen anonyme et aller vivre, ailleurs, d’autres aventures plus personnelles. Les années passent et le chanteur demeure toujours l’une des personnalités préférées des Français... Mêlant images d’archives et interviews télévisées, le journaliste Didier Varrod brosse un portrait tout en pudeur de cet artiste discret, intègre et attachant, génie des mots et des mélodies, devenu malgré lui symbole de toute une génération. Retour sur un parcours exceptionnel… tout en musique: Il suffira d’un…