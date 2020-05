Krouye chorèprêcha!

Deché-delé

Chin tabâ nè tronpètè, ha routhiche no j’è tsejête chu le pouârta-moka. Du le mi dè fèvrê l’a keminhyi dè no robâ ouna redâye dè pyéji. Lè vèyè dè patê, lè tèâtro, lè konchê, lè poya, dutrè j’apèrô è choche è chin.

Konfinâ! Teché ke le grô mo l’è prononhyi! I vo deri ke l’è kan mimo pye agrèâbyo d’ithre kotâ intche chè, tyè a la Chapinyére. Dinche, dè binda avui ma grahyàja, no fajin ti lè dzoua di pititè chayêtè po chè dèruyi on bokon lè djintè. Môgrâ ke fayichè vouèrdâ chè dichtanthè, chin i fâ rin dè mô dè kriji kôkon po batoyi. Pê lè tsemin, min prèchâyè, lè dzin prinnyon pyèji dè gugâ lè balè tsoujè ke le Krèateu no j’a bayi. A ruva di routè, le nirechon l’a min dè pochyin po travèchi. Pâ bin yin dè vêr-mè, inkaratâ din on tsiron dè foyè, n’in d’a yon, anfin ouna, ke l’a…