Kyoko, je t’aime

Rumiko Takahashi

MAISON IKKOKU, T.I

Delcourt/Tonkam

Un étudiant raté qui tente laborieusement de préparer des examens pour une hypothétique entrée universitaire décide un beau jour de quitter la pension qu’il habite dans les environs de Tokyo. En effet, Yusaku Godaï estime que les autres locataires l’empêchent de travailler correctement. Il faut dire qu’entre sa propre propension à la fainéantise, une voisine fêtarde et un voisin aussi mystérieux que voyeur, il a peu de temps et de motivation pour l’étude. Or, le jour même de son départ, une nouvelle concierge prend ses fonctions. Jeune, belle et veuve, Kyoko tape dans l’œil de l’étudiant timide qui décide de rester. Suivent toute une série de petites aventures romantiques et comiques, avec une légère touche de grivoiserie, frisant même…