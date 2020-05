L’échec devenu énigme

Pour les 100 ans de la police de sûreté et avec sa collaboration, La Gruyère retrace, durant l’année, dix enquêtes qui ont marqué le canton. Aujourd’hui, le double meurtre irrésolu de Maracon autour de cette question: comment procéderait-on en 2020?

CLAIRE PASQUIER

Ce 19 juin 2020 est un dimanche d’été comme il les aime. Le commissaire Jean-Claude Ding profite des derniers rayons de soleil lorsqu’un appel vient perturber le cours de ses pensées. On a retrouvé deux corps à la frontière vaudoise, sur la commune de Maracon. Deux jeunes filles de 17 et 18 ans ont été traînées près d’un ruisseau à l’orée d’un bois. Hélène Monnard et Marie-Thérèse Bovey semblent avoir été tuées par balles. Déjà dépêchés sur place, le responsable de la police scientifique Nicolas Fürst et son équipe ont bouclé…