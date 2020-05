L’homme plein de talents

Yoshiharu Tsuge

LE MARAIS (ŒUVRES 1965-1966)

Cornélius

Les années 1960 ont marqué un tournant artistique capital dans l’histoire du 9e art japonais. Les grands noms sont nombreux, Osamu Tezuka et Yoshihiro Tatsumi en tête. Parmi tant d’autres, qui vont questionner les codes traditionnels du médium, on oublie souvent Yoshiharu Tsuge (aujourd’hui âgé de 82 ans), l’un des plus audacieux et certainement l’un des plus influents.

En mêlant fiction et références personnelles, il est l’initiateur d’un genre qui fait toujours florès, l’autofiction en bande dessinée. Yoshiharu Tsuge accouchera d’un roman graphique à nul autre pareil, à la fois avant-gardiste et intimiste, L’homme sans talent. Les Editions Cornélius ont la courageuse initiative de redonner à ce mangaka novateur la place qui lui…