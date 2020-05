La cuchaule sera AOP ou ne sera plus

CERTIFICATION. C’est la fin du délai de transition pour la cuchaule AOP. Pour continuer de vendre ce produit typiquement fribourgeois, les producteurs ont eu deux ans pour se mettre en conformité avec les règles de l’appellation d’origine protégée. «Depuis le 3 mai, les cuchaules non certifiées ne sont plus admises sur les marchés», communique l’Interprofession, qui précise: «Les autorité de contrôle auront un rôle important à jouer, afin de prévenir les imitations.» Aujourd’hui, le canton compte 44 entreprises certifiées et cette certification reste ouverte. A noter que, depuis l’inscription au Registre fédéral le 3 mai 2018, «les ventes de cuchaule ont augmenté, ainsi que le démontre la progression des pastilles AOP distribuées en 2019.»