La Fête des voisins aux balcons et fenêtres

La ville de Bulle invite la population à organiser une Fête des voisins aux balcons et fenêtres, le vendredi 29 mai. «Le principe: l’organisateur donne rendez-vous à ses voisins afin de partager un moment de détente entre habitants d’un même immeuble ou de plusieurs immeubles, selon la configuration de son habitation.» Il est possible de télécharger une affichette sur bulle.ch pour la déposer dans les boîtes aux lettres de ses voisins. «Le jour J, les participants sont invités à animer leurs balcons et fenêtres et à prendre une photo de leur fête. Ils peuvent envoyer leurs images par courriel à l’administration. Celles-ci seront publiées sur la page Facebook de la ville.» A noter que la «traditionnelle» Fête des voisins a été reportée au vendredi 18 septembre.