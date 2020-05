A la maison et libre

Fiona Apple

FETCH THE BOLT CUTTERS

Epic / Sony Music

D’emblée, Fiona Apple nous ment. Elle ouvre son cinquième album avec I want you to love me, alors qu’elle ne fait rien pour susciter un attachement immédiat. Tout apparaît déstructuré, aride, cabossé et il faut du temps pour que la fascination prenne le pas sur l’étonnement. Huit ans après The idler wheel, la New-Yorkaise installée à Venice Beach livre un disque de confinement: ces treize titres ont été entièrement faits maison, avec les instruments trouvés sur place (du piano aux casseroles) et en conservant les jappements du chien.

Loin du velouté pop-jazz qui l’a révélée dans les années 1990, Fiona Apple laisse éclater une créativité hors normes, tendue par une rage sous-jacente. Sous des allures d’inclassable blues-rock à la Tom…