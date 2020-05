La tendresse se passera de bises

C‘est un phénomène bien connu des psychologues: nous sélectionnons les informations qui vont dans notre sens. Celles qui confirment ce que nous croyons ou ce que nous voulons croire. Le biais de confirmation, ça s‘appelle, qui fait partie des biais cognitifs, avec le biais de croyance, le biais d‘autocomplaisance et des dizaines d‘autres.

Cette fichue pandémie permet à chacun d‘en faire l‘expérience: on aura tendance à chercher et à se fier aux nouvelles rassurantes plutôt que d‘écouter les prophètes de malheur.

Par exemple, on a envie de croire au lama belge qui va sauver le monde. C‘est très sérieux: il s‘appelle Winter, il a 4 ans, il vit près de Gand, et il aurait développé des anticorps contre les coronavirus. Personne ne sait s‘ils peuvent être utilisés chez l‘homme, mais on veut…