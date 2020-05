Lanegan, survivant du grunge

Une autobiographie à dévorer comme un film de Scorsese et un nouvel album intimiste: coup double pour Mark Lanegan, l’ancien chanteur de Screaming Trees, «grand frère» de Kurt Cobain, junkie de grand chemin et voix parmi les plus fascinantes d’Amérique.

CHRISTOPHE DUTOIT

Le semi-confinement et la météo tristounette ont du bon: rien de tel pour écouter en boucle Straight songs of sorrow, le nouvel album de Mark Lanegan, et dévorer son autobiographie, Sing backwards and weep, qui viennent tous deux de paraître. Et là, dès le premier chapitre, on est pris à la gorge, témoin impuissant de cette descente aux enfers digne de Scarface ou d’un vieux Scorsese.

D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Mark Lanegan – aujourd’hui âgé de 55 ans – raconte son existence de jeune raclure. Page après page, sa…