Le dîner de cons

TF1, JEUDI, À 21 H 05

L’éditeur Pierre Brochant et sa bande d’amis attendent le mercredi avec délectation. Ce soir-là, au cours d’un dîner, chacun vient accompagné d’un quidam, «recruté» selon des caractéristiques très spéciales: un benêt,∂ le plus gratiné qui soit, occupé par une marotte, dont ils vont pouvoir se moquer à loisir toute la soirée. Cette semaine, Brochant jubile, persuadé d’avoir mis la main sur la perle rare: François Pignon, comptable au ministère des Finances et toqué de maquettes à base d’allumettes. L’éditeur l’invite aussitôt à son domicile sous un prétexte fallacieux. Son épouse, lassée par ce petit jeu infantile et cruel, a prévu de l’abandonner pour la soirée. Mais dans l’intervalle, Pierre se fait un tour de reins en jouant au golf. Appelé d’urgence, le médecin…