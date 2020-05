Le foot amateur en vacances, les arbitres prometteurs freinés

L’Association suisse de football a officialisé jeudi l’annulation de la saison dans le foot amateur. Hormis les joueurs, les arbitres qui visaient un niveau supérieur sont aussi touchés. Tour d’horizon dans le Sud des gagnants et des perdants de cette saison blanche.

MAXIME SCHWEIZER

L’information, attendue par les clubs, est finalement tombée jeudi. L’Association suisse de football (ASF) a annulé tous les championnats du pays, Super League et Challenge League exceptées. Il n’y aura donc ni promotion ni relégation cette saison, de la Promotion League à la 5e ligue en passant par les groupes féminins et juniors. Les joueurs fribourgeois ne sont pas les seuls touchés par cette décision de l’ASF. Les arbitres, qui souhaitaient évoluer à plus haut niveau ou commencer l’activité, devront…