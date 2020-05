Le plan de relance rouge vif du PS

Le Parti socialiste fribourgeois livre sa recette pour relancer l’économie. Un programme détaillé et combatif, alliant aide aux plus faibles et ponction des plus riches.

JEAN GODEL

APRÈS-COVID 19. Le Parti socialiste fribourgeois ne fait pas dans la demi-mesure avec son plan de relance post-coronavirus, présenté hier en visioconférence de presse. Onze pages denses pour une quarantaine de mesures et, en prime, une annexe signée Sergio Rossi. S’il n’est pas membre du parti, le professeur de macroéconomie à l’Université de Fribourg a fourni une base de réflexion.

Le PSF ne s’est pas contenté d’un mandat succinct. Il propose une réflexion détaillée, pensée comme une source d’inspiration pour le Conseil d’Etat. «Selon la réponse qu’il en donnera, nous compléterons avec des instruments…