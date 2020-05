Les chevaliers inutiles du ciel

L’auteur de cette tribune s’exprime sur l’engagement des forces aériennes en période de Covid-19.

Les commentaires de l’officier Vionnet (La Liberté du 19 avril), qui porte aux nues l’engagement sans faille, malgré le Covid-19, de nos forces aériennes pour faire voler nos avions de combat (mais pour combattre qui?), me font doucement sourire. Ces avions polluent, coûtent un bras et pourrissent la vie des gens confinés à la maison ou dans les EMS et qui aimeraient un peu de calme.

Je suis persuadé que le Conseil fédéral a nommé Viola Amherd à la tête du Département militaire pour essayer de faire passer la pilule – au peuple suisse et surtout aux femmes – lors de la prochaine votation sur l’obtention d’un crédit de six milliards pour l’achat de nouveaux avions de combat (encore plus…