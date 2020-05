Les dames du FC Châtel-St-Denis en Coupe de Suisse

En raison de l’annulation de la saison, les places des équipes fribourgeoises en Coupe de Suisse 2020-21 ont été attribuées au moyen d’un tirage au sort. Et celui-ci a été heureux pour l’équipe féminine du FC Châtel-Saint-Denis (2e ligue inter), qui représentera le canton aux côtés de Vuisternens/Mézières (1re ligue, qualifié d’office) la saison prochaine. Du côté des actifs, si Châtel-Saint-Denis, Ursy et La Roche/ Pont-la-Ville faisaient partie des huit formations en course, c’est bien le FC Matran (3e ligue) qui a été désigné pour disputer les 32es de finale de la prochaine Coupe de Suisse. Le club sarinois avait déjà connu pareil honneur en 2015 (défaite 1-4 contre Bellinzone).