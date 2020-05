Un matin alors que Moe sort ses poubelles, King Toot, le voisin d’à côté, jette ses ordures dans la benne de Moe, une bagarre éclate. Le King Toot Music Store est fermé, Lisa et Homer, ne pouvant plus y aller, se rendent dans d’autres boutiques de musique. Homer se découvrira un don pour la basse et créera le groupe Covercraft. Jeudi, à 21 h 10, sur RTS1.