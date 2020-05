Même sans plage

Antoine Renand

FERMER LES YEUX

Robert Laffont, 464 pages

Peut-être n’aurons-nous pas droit aux plages cet été, mais ce n’est pas une raison pour se priver de polars, ces lectures que l’on croit destinées au transat. Il y faut du suspense, des rebondissements, un peu de violence, des personnages typés… Antoine Renand a mis tout ça dans Fermer les yeux, son deuxième roman après le remarqué L’empathie. Il joue même avec le cliché du flic las, alcoolique, miné par les remords et une vie trop moche.

Une fillette est enlevée et assassinée dans un village d’Ardèche. L’adjudant Dominique Tassi, rongé par l’alcool et sa responsabilité dans la mort de sa propre fille, résout l’affaire en arrêtant un marginal de la région. Sauf que le coupable n’en est peut-être pas un: quinze ans plus tard, avec…