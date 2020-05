On a marché sur la Terre

RTS1, MERCREDI, À 20 H 10



Les serveurs responsables à Paris

Aujourd’hui, les serveurs et internet consomment plus de 8% de l’électricité produite en Suisse. C’est pareil pour le reste du monde. Une entreprise fran- çaise a trouvé une solution, elle utilise la chaleur des ordinateurs pour chauffer des appartements.

Se stériliser pour sauver la planète?

La tendance «no-babies» ou «child free» se répand de plus en plus chez les jeunes adultes en Suisse et en France. Le principe est simple: ne pas faire d’enfants pour soulager la planète. La femme passe par un acte définitif en se faisant ligaturer les trompes et l’homme passe par la vasectomie.

Communautés en Grèce

A travers deux exemples en Grèce, Méganne tente de faire le point sur des expériences plus ou moins heureuse. Elle part à la…