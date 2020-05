Nèchèchitâ fâ lê

Deché-delé

Mè rèvin l’ichtouâre ke m’an kontâ l’i a dza grantin: din on to piti velâdzo, l’avan ouna galéja fretyire, pâ tan grôcha, puchke rintyè trè ou katro payjan l’i alâvan kolâ. I chufijê por intrètinyi na famyie in chi tin.

Din na fretyire, fô alèvâ di kayon; kan l’i a di kayon lè ra è lè ratè l’i arouvon a chô dè pouê. Kan l’i a tru dè ra… è bin l’i fô betâ di tsa,bin chure. Lè tsa, kan i chè pouârton bin, krêdè-mè, i fan lè piti. Rin dè pye naturèle. N’in d’avan na redâye.

Din na krouye karbôla, a kotyè mêtre dè ha fretyire, vèkechê ouna grôcha famiye dè pourè dzin. Kemin Norbert Brodâ dejê; «Vê lè pouro on yâdzo, lè ratè chayivan du le krebiyon dou pan, lè lègremè i j’yè!»

Lè j’infan amâvan bin lè tsa, lè j’anyatâvan in pachin vê le fretyi, chi inke, k’irè on bon dyâbio, l’a…