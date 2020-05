VILLARS-SOUS-MONT

Noémie Grandjean est née le 17 octobre 1926. Elle était la fille de Joseph et Ida Castella, à Neirivue. Elle grandit avec ses deux sœurs et ses cinq frères. Le 3 octobre 1953, elle unit sa destinée à Martin Grandjean, d’Enney. De leur union naquirent Ida et Francis. Par la suite, la famille s’agrandit avec deux petits-enfants, puis trois arrière-petits-enfants.

Leur maison fut détruite lors de l’incendie du quartier de la gare, à Enney, le 7 décembre 1980. Noémie s’investit alors beaucoup dans la reconstruction du bâtiment avec sa famille. Habile couturière, elle collabora à la confection des costumes de carnaval de son village.

Avec son mari, que ce soit à la maison ou lors de manifestations, elle en a concocté des soupes de chalet, si appréciées des convives!…