Norina Mooser range ses skis, «déçue mais fière»

Non promue dans le cadre C de Swiss-ski, Norina Mooser a choisi de se retirer du ski de compétition. Une décision «pas simple» à prendre pour la Charmeysanne de 19 ans, qui caressait le rêve de s’élancer un jour en Coupe du monde.

QUENTIN DOUSSE

La troisième non-sélection dans le cadre C national aura été celle de trop pour Norina Mooser. A 19 ans, la technicienne du SC Edelweiss Jaun a décidé de ranger ses lattes, un choix communiqué ce lundi. Fini les préparations estivales sur les glaciers, les heures de sueur en salle de force, fini également le stress de la compétition, la pression et son adrénaline, «la chose qui me manquera le plus à l’avenir», souffle Norina Mooser.

La Charmeysanne se montre néanmoins satisfaite de son parcours, qui lui a permis d’obtenir le titre national junior…