Petit éloge de l’humilité et du silence

Regard d’écrivain

PAR ADRIEN GYGAX

Pour poser un autre regard sur la crise que nous traversons, La Gruyère a donné carte blanche à des gens de plume. Des écrivains et écrivaines fribourgeois(e)s et romand(e)s ont accepté de livrer un texte inédit, afin d’éclairer nos jours sombres par leur sensibilité et leur talent. Aujourd’hui, l’écrivain vaudois Adrien Gygax.

Je dis «ce virus est la meilleure chose qui pouvait nous arriver». Et j’entends déjà les râleurs, les indignés – ceux dont c’est le métier – et tous les autres déverser leur rengaine dans ces poubelles qu’on appelle réseaux sociaux. Ceux-là qui se plaisent à donner leur avis sur tout, à applaudir à heure fixe pour «nos héros» et à signer des pétitions pour ordonner la quarantaine, la vraie.

Tout le monde a son mot à dire. Voilà le…