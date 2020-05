Pixels et caetera

MÉDUSÉ. Alors que des malades du coronavirus meurent sans être entourés de leurs proches, après des jours de supplice, nous nous extasions dans les journaux et sur les réseaux sociaux du retour des animaux sauvages en ville. Comme cette biche est charmante dans ce giratoire, et cette laie suivie de ses marcassins qui traversent le parking, ne sont-ils pas touchants? Cette méduse gracieuse aperçue dans un canal de Venise, offrant une vision surréaliste de la ville se reflétant en elle-même dans une eau laiteuse, quelle meilleure image pour clore le journal télévisé? Les cérémonies funèbres sont interdites, nous ne savons plus comment rendre un dernier hommage à nos morts – sinon dans l’intimité de la famille, cette formule glaçante – les églises resteront fermées au moins jusqu’en juin,…