Pixels et caetera

AFFAIRE CONCLUE. On n’en voit pas souvent, c’est vrai, et on en touche encore moins souvent, des billets de mille francs. Mais c’est quoi ces deux mains serrées? Contraire aux recommandations de l’Office fédéral de la santé publique. Quand pourrons-nous à nouveau nous saluer en nous serrant la main? (Laissons de côté les bises, s’il vous plaît.) Quel choix étrange pour illustrer le billet de 1000 francs que ces deux mains (des mains, il y en a sur toute la série des billets suisses). Qu’est-ce qu’ils ont bien voulu dire, à la BNS, avec ces deux mains? Et, d’ailleurs, elles sont à qui ces mains? Avant le Covid, on aurait pu penser à un geste banal, quotidien. Mais maintenant que nous sommes paranos, on peut tout imaginer: comme l’accord conclu entre le capital et la politique pour…