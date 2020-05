Pixels et caetera

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS. Maintenant qu’une seule personne est autorisée à prendre l’ascenseur, la musique qui va l’accompagner sur quelques étages prend toute son importante. Comme dans les grandes surfaces. Le ballet des clients masqués poussant leur caddie désinfecté, tournant à un mètre les uns des autres (chez Ikea, la voix du haut-parleur – une voix d’homme, parce que c’est plus crédible – après avoir déclaré, sale affabulateur, que ce qui compte le plus pour lui c’est la santé des clients et des employés – la voix, donc, recommande deux mètres, soit la longueur d’un tapis Vonsbäk ou d’une crédence Knoxhult). Oui, la chorégraphie des clients de retour aux affaires se doit d’avoir une belle musique, une musique de circonstance. La marche victorieuse du nouveau consommateur du…