A plus de cinq personnes, mais en comité seulement

DÉCONFINEMENT. La vie sociale redémarre peu à peu, notamment la vie associative. Mais comment faire avec cette interdiction de rassemblement de plus de cinq personnes, en vigueur en tout cas jusqu’au 8 juin? L’Organe cantonal de conduite (OCC) a décidé de faire une exception en utilisant pour cela la «légère marge de manœuvre laissée au canton», expliquait-il mardi dans un communiqué.

Ainsi, les séances des comités d’associations peuvent avoir lieu dès à présent en présentiel, y compris lorsqu’elles réunissent plus de cinq personnes. Les règles d’hygiène et de comportement restent bien sûr valables: 2 mètres entre chaque participant et une surface minimale fixée à 4 m² par personne.

Ceci est valable chez un privé, dans une salle louée ou dans le local de l’association. Si les séances de…