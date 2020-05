Pour une relance durable

Dix députés du groupe Vert Centre Gauche déposent un mandat pour un programme de relance vert. Comme capital de départ, ils proposent de puiser 300 millions de francs dans la fortune cantonale, puis d’alimenter un fonds de développement économique durable avec les bénéfices réalisés par l’Etat. Les députés souhaitent orienter l’argent public vers la construction d’une société plus résiliente et plus durable, expliquent-ils dans leur mandat.

Les signataires comptent s’appuyer sur des programmes existants. Plusieurs domaines sont dans leur ligne de mire. Le canton devrait soutenir plus fortement l’agriculture locale et durable, il devrait investir dans le développement de nouvelles technologies visant à la durabilité, il devrait encourager le tourisme durable, doux et local, il devrait…