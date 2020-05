Prendre le vélo enfin au sérieux

Rebond

PAR JEAN GODEL

Dans le monde post-covidé, le vélo, ce vieux machin du XIXe siècle, porte les espoirs d’une mobilité individuelle sûre et efficace.

Le vélo, grand gagnant de l’après-Covid-19? A Berlin, New York ou Bogota, peut-être. A Fribourg ou Bulle, pas sûr… Pourtant, en matière de distanciation, on ne fait pas mieux pour se rendre au boulot. Mieux encore que la voiture et sa bulle réconfortante, car il n’y a tout simplement plus de place pour davantage de carrosseries dans l’espace urbain.

Pour que les élus saisissent cette occasion inespérée de faire avancer la cause du deux-roues, huit associations environnementales fribourgeoises ont écrit, le 15 mai, une lettre ouverte au canton et aux communes les appelant à lancer sans attendre une «politique de la mobilité douce…