Quarante activités du Parc naturel

PNR. La onzième édition de Parc à la carte, le programme annuel de découverte du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut (PNR), vient de sortir de presse. Il comprend une quarantaine d’offres, destinées à un large public et classées en cinq catégories: randonnées, patrimoine et traditions vivantes, conférences, expériences et créations, enfants, découvertes et observation.

La mobilité durable est un critère que le PNR prend en compte dans l’organisation de chaque animation. Il rééditera également la journée Au Parc sans voiture, le 5 septembre. Trois départs de randonnée seront proposés, à savoir les gares de Montbovon, de Rossinière et des Avants.

Les activités programmées débutent officiellement le 13 juin. «La plupart de ces événements se déroulent en extérieur et en petits…