Quarante années à enrichir les collections du musée

Conservateur du Musée d’histoire naturelle de Fribourg de 1926 à 1966, Otmar Büchi a joué un rôle essentiel dans son développement. Dans les coulisses du Museum permet de suivre son parcours, ses joies et ses déboires, au travers de sa correspondance.

XAVIER SCHALLER

Paris ne s’est pas fait en un jour, le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MNHF) non plus. Un incessant travail d’enrichissement des collections a été nécessaire pour passer des cabinets de physique et d’histoire naturelle – créés en 1823 par les jésuites au Collège Saint-Michel – au musée actuel. Conservateur de 1926 à 1966, Otmar Büchi a joué un rôle décisif dans cette évolution. Edité par la Société d’histoire du canton de Fribourg, le livre Dans les coulisses du Museum propose de suivre le travail de ce pionnier, au…