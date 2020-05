Reconnaissance pour les «petites mains»

La crise a mis en évidence l’importance de professions souvent mal protégées et mal payées. Les syndicats souhaitent qu’elles obtiennent une reconnaissance.

ÉRIC BULLIARD

1er MAI. Pas de manifestations pour cette drôle de fête du travail, mais des revendications. L’absence de rassemblements n’a pas empêché non plus la visibilité: vendredi matin, les syndicats et les membres de l’association 1er Mai ont sorti drapeaux et banderoles en ville de Fribourg, sur la place Georges-Python et à la rue de Romont. Au grand dam d’un commerçant, qui a vainement tenté d’empêcher ce déploiement.

Les discours, eux, se sont tenus uniquement devant la presse, à distance respectable. Dans cette ambiance étrange, un leitmotiv: la crise a rappelé l’importance des travailleurs de l’ombre, de ces professions…