Regard d’écrivain

PAR CÉDRIC PIGNAT

Le trou dans le papier



Pour mettre des mots sur le confinement, La Gruyère a donné carte blanche à des écrivains. Cédric Pignat propose une relecture de Misery de Stephen King.

Qu’est-ce que vous faites?

Ferme la fenêtre

Qu’est-ce qui ne va pas,Paul?

L’éclisse; mes jambes grattent comme des miettes

Des crampes?

La bière d’hier qui chiffonne – le Novril

Sale oiseau.

Des menottes: du rouge et des carrés noirs

J’attends, Paul.

Mes doigts qui spatulent, et des bocks et des sweats dans le klunk des touches mortes

J’ai votre papier.

Déroule

Alors au travail.

L’encre bave, vieille Royal

Fini?

Ça ferraille, elle sourit – vingt kilos sur mon ventre

Vous avez simplement besoin d’un petit coup de main.

J’essaie

Vous pouvez bien.

Leviers, ressorts, les roues qui mordent, on dirait

Vous…