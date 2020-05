Restez à la maison

Cette personne s’interroge sur les vols qui ont lieu à l’aérodrome d’Epagny.

Ce dernier week-end d’avril, de nombreux avions de tourisme ont pris leur envol de l’aérodrome d’Epagny. Nos autorités fédérales ont demandé à tout un chacun de limiter ses déplacements et de rester le plus possible à la maison, ceci afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

De ce fait, comment est-ce possible que ces engins et leurs pilotes puissent circuler librement? Les directives de nos autorités ne sontelles pas valables pour tous? Certains ont-ils le droit de passer outre celles-ci avec l’aval de nos dirigeants? A méditer…



Pascal Pasquier, Epagny