Troisième album racé pour Tar Queen

Tar Queen

POLYCHROME HARMONY

www.tarqueen.bandcamp.com

Depuis plus d’une décennie, Tar Queen hisse haut les couleurs du rock fribourgeois, et pas seulement outre-Sarine. Au fil des albums et des changements de personnel, le groupe ne cesse non plus de se réinventer. Avec l’arrivée récente du guitariste d’Hubeskyla Mathias Bieri, Mitch Jungo (guitare et chant), Ott Maradan (basse) et Jean-Marc Wenger (batterie) expérimentent encore de nouvelles contrées avec Polychrome harmony, sorti la semaine passée.

Toujours sur une base de classic rock, Tar Queen construit ses compositions sur une section rythmique métronomique et inventive. Sur ces fondamentaux souvent hypnotiques, les guitaristes tissent des nappes chaotico-mélodiques, non sans rappeler la vague noisy des années 1990 et des groupes…