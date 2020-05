Un crime dans la tête

RTL9, MARDI, À 20 H 45



Dans la course à la présidence, un candidat se distingue: le jeune et brillant Raymond Shaw dont l’intervention héroïque, durant la guerre du Golfe, lui permit de sauver toute sa patrouille. Mais le major Marco, présent au moment des faits, a quelques doutes au sujet de cet exploit. S’il croit se souvenir que Shaw lui est bel et bien venu en aide, de terribles cauchemars le hantent, indiquant clairement le contraire. Un ancien compagnon d’armes, au bord du suicide, lui révèle qu’il est assailli par les mêmes visions… ■