Un jeudi triste et gris

Cette lectrice aimerait partager une expérience douloureuse qui lui est arrivée récemment à Bulle.

Un paquet m’attend jeudi à la rue Nicolas-Glasson. Chouette! Ni une ni deux, j’enfile une veste, glisse dans mes chaussures. Zut! Il pleut. Qu’importe! Je ne vais tout de même pas laisser quelques gouttes me gâcher le plaisir d’un déconfinement, fut-il bref et postal. Me voilà déjà à deux passages piétons de mon colis.

Je traverse la route sur les bandes réglementaires. Une berline noire s’arrête pour me laisser passer. «Gentil à lui», me suis-je dit. Son conducteur a sans doute pitié de la petite dame sous la pluie. Sans doute.

Soudain mon pied se dérobe sur l’une des bandes jaunes. La glissade est brutale. Ma surprise totale. Me voilà étalée de tout mon long, seule au monde au milieu d’un…