Un nouvel étang en Bouleyres pour favoriser la biodiversité

Mis en eau l’année dernière, le nouvel étang de la forêt de Bouleyres joue déjà pleinement son rôle, tant pour la nature que pour le ravissement des promeneurs. Premier bilan avec Sébastien Lauper, l’un des instigateurs du projet.

CHRISTOPHE DUTOIT

Durant ces deux derniers siècles, on s’est ingénié à assécher près de 90% des marais suisses. Pour favoriser l’urbanisation et pour fournir des terres fertiles à l’agriculture… En forêt de Bouleyres, on a fait tout le contraire. A l’instigation du Service cantonal des forêts et de la nature (SFN), un nouvel étang a été mis en eau en 2019. Et, dès la première année, il a vu s’installer des sonneurs à ventre jaune, des grenouilles vertes ou rousses et plusieurs espèces de libellules rares. Parfait terrain de chasse pour les chauves-souris, il a…