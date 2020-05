Un thriller, mais une histoire humaine avant tout

Armel Job

LA DISPARUE DE L’ÎLE MONSIN

Robert Laffont, 306 pages

Un soir de neige, Jordan Nowak aperçoit une jeune femme seule sur un pont, à Liège. Il s’arrête et lui vient en aide, sans se douter que sa vie tranquille de loueur de piano va basculer: la demoiselle, nommée Eva Krauss, disparaît le lendemain et la police comprend que Jordan est le dernier à l’avoir vue.

L’histoire de La disparue de l’île Monsin a tout du roman policier et Armel Job joue avec cette référence. Mais l’écrivain belge s’intéresse moins à l’enquête et au suspense (même s’il réserve un coup de théâtre final) qu’à la profondeur de ses personnages. Au fil du récit, alors que se dévoile l’histoire d’Eva, il est surtout question de Bien et de Mal, de culpabilité, de remords, de lâcheté, de vrai et de faux: «Une…